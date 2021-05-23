الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي يومي السبت والأحد، هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 193 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وحسب البيان، قصفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال أمس السبت، على العديد من المواقع شملت قطاع المحبس على مستوى نقطة أبيرات تنوشاد وكذا منطقة أكويرة ولد أبلال، أين شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة، أما بقطاع الفرسية، فقد نفذت ذات الوحدات قصفا مركزا على منطقة أسلوكية ولد أزبير.

وواصل الجيش الصحراوي اليوم الأحد، قصفه لمواقع تواجد القوات المغربية، حيث استهدفت ذات الوحدات تخندقات القوات المغربية في منطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة.

ولازالت العمليات العسكرية التي تقودها وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي للشهر السادس على التوالي، منذ خرق المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار، في 13 نوفمبر الماضي، بعد هجومه العنيف على المدنيين الصحراويين بالثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات في اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية.