رفع الأثقال: انتخاب الجزائري عبد العزيز براهيمي في المجلس الإداري للاتحادية الإفريقية بكينيا

انتخب الجزائري عبد العزيز براهيمي كعضو في المجلس الإداري للاتحادية الإفريقية لرفع الأثقال خلال المؤتمر الانتخابي الذي جرى بكينيا, على هامش البطولة الافريقية للأكابر (رجال وسيدات) حسبما نشرته الهيئة الدولية الجمعة عبر موقعها الرسمي.

وكان براهيمي -الذي ترأس الاتحادية الجزائرية للعبة سابقا- قد تقلد منصب نائب رئيس للهيئة الفدرالية خلال العهدة السابقة. كما سبق له وأن عين نائب الرئيس في الاتحاد العربي لرفع الأثقال.

بالإضافة للجزائري, فإن مجلس الادارة مركب من: بيوس أوشيانغ (كينيا), روبير روس (السيشل), سليم ميسوك (أوغندا), بن نينو منصاح (غانا), أليكس راندرياماناناريفو (مدغشقر), بورين بهولاه (جزر الموريس), سامي بوسارسار (تونس).

قبل انتخاب المجلس الاداري, قام الأعضاء بإعادة انتخاب الليبي خالد ميهالهيل لعهدة جديدة (2021- 2024) في منصب الرئيس.

كما تم تعيين الجنوب افريقي كيفين دي بلوي في منصب نائب رئيس الأول وكل من الكاميروني بوكار تيكير, محمود محغوب (مصر), أحمد شهناوي (المغرب) وشيمدي إيخيوغي (نيجيريا) في بقية مناصب نواب الرئيس.