البيض: افتتاح الأيام الوطنية للمسرح" فرجة الطفل"

انطلقت هذا السبت بدار الثقافة "محمد بلخير" بمدينة البيض فعاليات تظاهرة الأيام الوطنية للمسرح "فرجة الطفل" في طبعتها الأولى بمشاركة 11 فرقة من خمس ولايات وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة.

وتشمل التظاهرة التي تدوم أربعة أيام عروض مسرحية متنوعة لفائدة الأطفال فضلا عن تقديم إلقاءات شعرية حول نصرة القضية الفلسطينية، ووصلات ترفيهية وألعاب رياضية وأخرى بهلوانية وغيرها من الأنشطة ، وفقا لما أبرزه فضلاوي غريسي رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بدار الثقافة المنظمة للحدث.

وبرمجت بالمناسبة أيضا تنظيم عدد من الورشات تحت إشراف مختصين لفائدة الأطفال لاكتشاف المواهب الشابة وتطويرها على غرار ورشات سينوغرافيا مسرح الطفل وإعداد الحكواتي ،وكتابة مسرحية الطفل، والإخراج.

كما ستقام مسابقات على غرار تلك التي تخص أحسن رسم وأخرى في الألعاب الترفيهية والرياضية وغيرها فضلا عن تنظيم خرجة سياحية للأطفال.