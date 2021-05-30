البطولة الافريقية لرفع الأثقال: تأهل الجزائري وليد بيداني إلى أولمبياد طوكيو

حجز الربّاع الجزائري، وليد بيداني، المتوج بلقب البطولة الافريقية، بفضل ميدالياته الثلاث عند فئة + 109 كلغ، مقعده في الالعاب الاولمبية بطوكيو، حسبما افادت به اليوم الاحد الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

وبفضل هذا التتويج الافريقي، أحرز بيداني 3768 تقطة، مما يمكنه من التأهل رسميا الى اولمبياد طوكيو، حسبما اوردته الهيئة الفديرالية في بيان لها مقتضب في موقعها الرسمي على الانترنت.

وحصل المنتخب الجزائري، على 39 ميدالية خلال البطولة الإفريقية لرفع الأثقال 2021 بنيروبي وهي : 10 ذهبيات، 18 فضية و 11 برونزية.

وبالإضافة إلى تهله الى الاولمبياد، تألق بيداني بتحطيمه للرقم القياسي الإفريقي برفعه لحمولة قدرها 201 كلغ.

وتشارك الجزائر ب 15 رباعا (10 رجال - 5 سيدات) في موعد نيروبي الذي كان مقررا آنفا في سنة 2020 قبل تأجيله لعام 2021 بسبب جائحة كوفيد 19.

وتعتبر هذه المنافسة آخر محطة للرباعين الأفارقة لحجز تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو (23 جويلية - 8 أوت).

ويعود الوفد الجزائي الى ارض الوطن غدا الاثنين، حيث من المنتظر ان تحط الطائرة على الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي.

نتائج الرباعين الجزائريين البطولة الإفريقية لرفع الأثقال 2021:

اليوم الأول (الخميس) فاطمة الزهراء لغواطي (55 كلغ) 3 ميداليات فضية عبد الرؤوف شتوي (55 كلغ) 1 ذهبية و 2 فضية.

اليوم الثاني (الجمعة): فارس طوايري (89 كلغ) 3 ميداليات ذهبية إكرام شرارة (64 كلغ) 3 ميداليات فضية عادل لحسن (67 كلغ) 3 ميداليات فضية سمير فرج الله (81 كلغ) 3 ميداليات برونزية).

اليوم الثالث (السبت 29 ماي): حيرش بشرى (81 كلغ) 3 ميداليات ذهبية وليد بيداني (+ 109 كلغ) 3 ميداليات ذهبية فارس سعدي (102 كلغ) 3 ميداليات فضية خيرة حمو (71 كلغ) 1 فضية و برونزيتان مغنية حمادي (76 كلغ) 3 ميداليات برونزية سليم البقور (96 كلغ) 3 ميداليات برونزية.