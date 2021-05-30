الجولة 24: وفاق سطيف يدعم وضعيته في صدارة الرابطة الأولى

دعم فريق وفاق سطيف وضعيته في صدارة الرابطة الاولى المحترفة، بفضل الفوز الثمين الذي حققه اليوم الأحد أمام ضيفه نصر حسين داي (3-2)، في الوقت الذي انتهى فيه داربي الغرب الذي نشطه مولودية وهران وإتحاد بلعباس بالتعادل الإيجابي (1-1)، بينما أكد أهلي البرج استفاقته وأطاح بنادي بارادو (3-2) بمناسبة إجراء الجولة 24 للمنافسة.

ووجد وفاق سطيف صعوبات كبيرة لحسم نتيجة اللقاء الذي نشطه أمام نصر حسين داي لصالحه بسبب عزيمة المنافس

الذي بقي صامدا طيلة المواجهة، لكن أبناء المدرب التونسي نبيل الكوكي، كانوا أكثر واقعية وظفروا بنقاط المواجهة التي سمحت لهم على تدعيم وضعيتهم في صدارة ترتيب الرابطة الأولى برصيد 50 نقطة.

أما الملاحق شبيبة الساورة، فلا يزال يراقب السباق عن قرب في الصف الثاني برصيد 46 نقطة، بفضل الفوز الذي حققه أمام نجم مقرة بنتيجة 1-0. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مولودية وهران برصيد 44 نقطة الذي اكتف بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام إتحاد بلعباس.

من جهته، جدد شباب بلوزداد العهد مع الانتصارات بمناسبة استقباله أولمبي المدية، حيث أطاح به بثنائية دون رد، وهي النتيجة التي سمحت له الإقتراب من كوكبة المقدمة في الصف الرابع برصيد 40 نقطة.

أما إتحاد العاصمة، فقد تدحرج إلى المرتبة الخامسة برصيد 39 نقطة، بعد أن تعثر فوق أرضية ميدانه أمام شباب قسنطينة الذي فرض عليه التعادل السلبي بنتيجة 0-0. وهي المرتبة التي يتقاسمها رفقة شبيبة القبائل التي عادت بنقطة ثمينة من التنقل الذي قادها الى شرق البلاد، حيث فرضت التعادل الإيجابي 1-1 أمام جمعية عين مليلة.

وأكد أهلي برج بوعريريج صحوته عندما استضاف نادي بارادو وأطاح به بنتيجة 3-2، لكن يبدو أنها لم تكن كافية لمغادرته مؤخرة الترتيب التي يقبع فيها برصيد 14 نقطة.

ورفع أولمبي الشلف رصيده إلى النقطة 27 بفضل الفوز الذي حققه أمام شبيبة سكيكيدة بنتيجة 1-0. أما وداد تلمسان فلا يزال يواصل سقوطه الحر، حيث انهزم مجددا وهذه المرة أمام إتحاد بسكرة بثنائية دون رد.

أما مولودية الجزائر، فلا يزال يقدم عروضه الهزيلة بعد فترة الفراغ التي يمر بها على الصعيدين الوطني والقاري وإكتف هذه المرة بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام خصمه سريع غليزان على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي.

النتائج الكاملة:

شباب بلوزداد- أولمبى المدية 2-0

وفاق سطيف- نصر حسين داي 3-2

أهلي برج بوعريريج- نادي بارادو 3-2

إتحاد الجزائر- شباب قسنطينة 0-0

مولودية وهران- إتحاد بلعباس 1-1

شبيبة الساورة- نجم مقرة 1-0

إتحاد بسكرة- وداد تلمسان 2-0

أولمبي الشلف- شبيبة سكيكدة 1-0

مولودية الجزائر- سريع غليزان 2-2

جمعية عين مليلة- شبيبة القبائل 1-1