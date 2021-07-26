بن حمزة : " بطولة﻿ الرابطة الأولى المحترفة ستتواصل الى آخر جولة"

أكد نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ياسين بن حمزة، ان بطولة الرابطة الأولى المحترفة "ستتواصل الى غاية جولتها الأخيرة"، مفندا بذلك الإشاعات المتعلقة بتوقيف البطولة وتعيين الأندية المشاركة في المنافسات القارية.

وصرح بن حمزة لإحدى الحصص التلفزيونية قائلا "المنافسة ستتواصل حتى نهايتها، لم نفكر قط في توقيف البطولة، على عكس ما تردد في الاونة الاخيرة من معلومات مغلوطة.

السلطات العمومية هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيف البطولة والنشاطات الرياضية الأخرى مثلما حصل الموسم الفارط".

وعقدت لجنة كرة القدم المحترفة اجتماعين بقيادة بن حمزة، لمناقشة عدة نقاط سيما الوضع الحالي لبطولة الرابطة الأولى المحترفة للموسم الكروي 2020-2021 إضافة الى تحضير وتنظيم الموسم القادم 2021-2022.

وفي سؤال حول ممثلي الكرة الجزائري في منافستي رابطة الابطال وكأس الكنفيدرالية، والتي ستجرى عملية القرعة الخاصة بها قبل تاريخ 15 اغسطس، أي قبل نهاية البطولة المحددة في الاسبوع الثالث من الشهر الداخل، عبر المتحدث عن أمله في ان تتضح الامور مع حلول الجولة 36.

وستواجه الفاف معضلة في ظل التنافس الشديد على اللقب وعلى المقاعد المؤهلة الى منافسة قارية قبل خمس جولات عن النهاية.

وأفاد ايضا "تطرقنا الى عدة صيغ لتعيين الاندية المشاركة في المنافسات القارية، وسنجد الحلول اللازمة.وعلى هذا الأساس قمنا بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة العربي أومعمر.كما اتمنى ان تتضح الامور مع الجولة 36 للتعرف على الاندية المعنية بالمنافستين الافريقيتين".

كما تطرق بن حمزة الى الموسم الكروي القادم 2021- 2022، والذي سيتم مناقشة صيغة منافسته خلال الاجتماع الدوري المقبل للمكتب الفيدرالي للفاف المقرر يوم الخميس.

واختتم قائلا "المكتب الفيدرالي سيفصل في صيغة المنافسة للموسم الكروي المقبل.

وسيتم تقديم مقترحين على الأعضاء: الاول بطولة كلاسيكية بـــ 18 ناديا بـــــ 34 جولة، او بطولة بمجموعتين تضم كل واحدة 9 فرق بدورتي اللقب والسقوط"، مؤكدا ان الموسم المقبل سيختتم في يونيو القادم.