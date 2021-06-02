واجعوط يعطي إشارة الانطلاق الرسمي لامتحان نهاية الطور الابتدائي من برج باجي مختار

﻿أعطى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط صباح هذا الأربعاء من ابتدائية ''19 مارس 1962 '' ببرج باجي مختار إشارة الانطلاق الرسمي لامتحان نهاية الطور الابتدائي للموسم الدراسي 2020 /2021.

و خلال هذه المراسم طمأن وزير التربية الوطنية التلاميذ الممتحنين بقوله " أن هذا الامتحان هو إجراء عادي كباقي الامتحانات حاثا إياهم على التركيز لتقديم إجابات صحيحة تكلل مسارهم الدراسي بالنجاح.'' ويجتاز أزيد من 853.000 متمدرسا على المستوى الوطني اختبارات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي للموسم الدراسي 2020 /2021 في ثلاث مواد أساسية ، ويتعلق الأمر باللغة العربية والرياضيات و اللغة الفرنسية.

وحسب الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات فإن العدد الإجمالي للمترشحين يصل إلى 853.391 متمدرسا منهم 436.469 ذكور و 416.922 إناث ، موزعين على 14.472 مركز امتحان على المستوي الوطني.

وبولاية برج باجي مختار يجتاز هذا الامتحان 994 تلميذا متمدرسا موزعين على 13 مركز امتحان يؤطرها 207 مؤطرا.

واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن لهذا الامتحان سيما منها توفير وسائل تكييف القاعات و الالتزام الصارم بالبرتوكول الصحي المعتمد لمكافحة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد-19.)

وسيتفقد واجعوط عديد الهياكل التابعة لقطاعه و يطلع على وضعية القطاع بهذه الولاية الحدودية.

و سيعطي محمد واجعوط من ولاية أدرار المجاورة إشارة انطلاق امتحان نهاية ذات الطور التعليمي للفترة المسائية.

من جانبه أكد الأمين العام للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات محمد حاج قولا للتلفزيون العمومي جاهزية قطاع التربية للتكفل بالممتحنين لشهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي حيث تم تسخير ما يقارب 240 ألف مؤطرو16ألف مصحح وطمأن في السياق ذاته التلاميذ الممتحنين بتوفير كل الشروط لإنجاح هذه العملية.

كما أشرف إطارات من وزارتي التضامن والتربية على انطلاق امتحان شهادة التعليم الابتدائي لتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة من مدرسة المعاقين بصريا بالعاشوربالجزائر العاصمة حيث أبرزت مديرة النشاط

الاجتماعي و التضامن لولاية الجزائر داسي مختارية أن 21 تلميذا من ذوي الاحتياجات الخاصة يجتازون شهادة التعليم الابتدائي بذات المدرسة وأضافت قائلة "لقد تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية واحترام كامل

للبرتوكول الصحي حيث يتواجد في كل قسم طفل واحد يجتاز الامتحان في ظروف جيدة ...قمنا بالتنسيق مع مديرة التربية لولاية الجزائر لإنجاح هذا الحدث ويذكر انه يتم تسجيل نسبة نجاح تصل إلى 100 بالمئة تقريبا كل

سنة "

من جانبهم أعرب بعض التلاميذ الممتحنين عن تمنياتهم الخالصة بالنجاح لهم ولجميع الممتحنين عبر كافة التراب الوطني.

المصدر:الإذاعة الجزائرية +واج