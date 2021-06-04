مونديال الجيدو2021: الجزائر حاضرة بــ 7 مصارعين في موعد بودابيست

سيمثل سبعة مصارعين (منهم ثلاث مصارعات) الجزائر في البطولة العالمية للجيدو-2021 التي ستنطلق يوم الأحد بالعاصمة المجرية، بودابست، حسب القائمة النهائية للمشاركين التي كشف عنها اليوم الأحد، الاتحاد الدولي للعبة.

و يتعلق الأمر بوائل الزين (- 66 كلغ)، فتحي نورين (- 73 كلغ)، عبد الرحمن بن عمادي (- 60 كلغ) و باسر بوعمار (- 100 كلغ) لدى الرجال،و أمينة بلقاضي (- 63 كلغ)، كوثر وعلال (- 78 كلغ) و صونيا عسلة (+ 78 كلغ) لدى السيدات.

و حسب برنامج المنافسات المعلن عنه من طرف المنظمين، سيكون وائل الزين أول المصارعين الجزائريين الذين يدخلون غمار المنافسة و ذلك في اليوم الثاني للبطولة المقرر يوم الاثنين.

و في اليوم الموالي (الثلاثاء) سيكون الدور لفتحي نورين قم أمينة بلقاضي (الاربعاء)، و عبد الرحمن بن عمادي (الخميس)، و كوثر وعلال ومصطفى ياسر (الجمعة) و أخيرا صونيا عسلة (السبت 12 يونيو).

وتختتم البطولة العالمية يوم السبت 13 جوان بإجراء منافسا "حسب الفرق".

ويعرف مونديال-2021 مشاركة 685 مصارع (401 رجال - 284 سيدات) يمثلون 128 بلدا، وهي المرحلة التأهيلية الأخيرة لأولمبياد-طوكيو.

و تشارك بعض المنتخبات بوفد يضم 18 مصارعا على غرار البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية’ اليابان، روسيا و مونغوليا، بينما ضمن منتخبات أخرى مصارعا واحدا نذكر منها بوروندي، بوركينا فاسو و البحرين.