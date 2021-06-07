أمينتو حيدار: نظام المخزن يعيش أزمة دبلوماسية عميقة

07/06/2021 - 10:10

أكدت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أمينتو حيدار، أن نظام المخزن يعيش أزمة دبلوماسية عميقة مع إسبانيا ومع العديد من الدول ما يعكس تخبطه وعزلته التامة.

وقالت حيدار في تصريح للقناة الإذاعية الأولى  الإثنين أن "هذا التخبط وهذا التشنج المثير للاستغراب من قبل النظام المغربي ككل ليس جديدا، ليس فقط ضد الشعب الصحراوي بل ضد الشعب المغربي الشقيق".

لتضيف أن "هذا النظام قد تجاوز حدوده وخرج عن السيطرة، خاصة وأن صور الأطفال الرضع اللذين ألقى بهم في البحر كوقود لنيران ابتزاز لإسبانيا أكبر دليل على أن حياة الناس ومصائرهم لا تعني لهذا النظام اي شيء".

كما أوضحت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أن "الرسالة التي وجها هذا النظام للعالم واضحة في أنه نظام فاشل وخطير يهدد الجميع ولا يؤتمن جانبه إطلاقا".

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العالم, افريقيا

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