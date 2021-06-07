إيداع الشاب المتسبب في حادث مرور مميت بعين النعجة الحبس المؤقت ومحاكمته في الـ14جوان الجاري

أمر قاضي الجنح لدى محكمة حسين داي بوضع الشخص المتسبب في حادث المرور الجسماني الذي أودى بحياة شاب كان بصدد تغيير عجلة سيارته على مستوى الطريق السريع الجنوبي بعين النعجة (الجزائر العاصمة) رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته يوم الـ 14 جوان الجاري، حسبما كشف عنه هذا الاثنين وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة.

واستعرض وكيل الجمهورية، أسامة بن عزة، خلال ندوة صحفية، وقائع هذه القضية، مشيرا الى أنه بتاريخ الجمعة الـ4 جوان 2021 وفي حدود الساعة الثالثة زوالا، تم تسجيل وقوع حادث مرور على مستوى الطريق السريع الجنوبي بالقرب من المستشفى العسكري لعين النعجة تمثل في اصطدام سيارة من نوع "كيا سورينتو" بالضحية المدعو "بناني مراد أسامة" الذي كان بصدد تغيير عجلة سيارته من نوع "بيجو 206"، ما أدى إلى وفاته بعين المكان.

وأوضح أن "المتسبب في الحادث لاذ بالفرار قبل أن يتم توقيفه مباشرة على مستوى المحول الاجتنابي عند مدخل بلدية جسر قسنطينة من طرف عناصر الدرك الوطني"، مشيرا الى أن "الأمر يتعلق بشاب من مواليد 1998، أعزب وبدون سوابق قضائية".

وأضاف وكيل الجمهورية قائلا: "بعد إعلامنا بالوقائع من طرف عناصر الضبطية القضائية، أسدينا تعليمات بفتح تحقيق في القضية وتقديم المعني أمام نيابة الجمهورية فور استكمال الاجراءات القانونية.

كما أمرنا بعرض المعني للفحوصات والتحاليل الطبية التي جاءت نتائجها سلبية ولم تسجل تناول المعني لأي مسكر أو مخدر".

وأفاد المصدر القضائي أنه تم اليوم الاثنين تقديم المتهم أمام نيابة الجمهورية وأنه بعد سماع الاطرا،, تم إحالة الملف على قسم الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحتي "القتل الخطأ" و "الفرار إثر حادث مرور والتهرب من تحمل المسؤولية الجزائية والمدنية".

وأكد أن قاضي الجنح أمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت وتأجيل محاكمته الى يوم الـ 14 جوان المقبل.