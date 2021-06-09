الجيش الوطني الشعبي ينفذ عدة عمليات خلال أسبوع من أجل الحفاظ على أمن البلاد

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ﻿الجيش الوطني الشعبي اليوم الأربعاء أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال أسبوع عدة عمليات تؤكد "التزام" القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة بالبلاد، فضلا عن تأمينه ضد مختلف التهديدات .

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي ، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 يونيو 2021 عدة عمليات تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات بالبلاد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، "(16) تاجر مخدرات وضبطت (09) قناطير و(09) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب"، في حين تم توقيف "(39) تاجر مخدرات وحجز (5,55) كيلوغرام من الكيف المعالج و(28640) قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

في سياق آخر ، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت ، "(163) شخصا وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) صيد وكمية من الذخيرة و(23) مركبة و(217) مولدا كهربائيا و(148) مطرقة ضغط و(08) أجهزة للكشف عن المعادن و(1905) كيس من خليط خام الذهب والحجارة وكذا متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

كما ضبطت نفس المفارز "(20) قنطارا من النفايات النحاسية و(23,5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب"، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والجمارك ببرج بوعريريج "شخصا (01) وضبطت بندقية (01) صيد وشاحنة محملة بـ(440.000) خرطوشة فارغة خاصة ببنادق الصيد و(107.490) وحدة من مادة التبغ" ، فيما تم حجز "(03) مركبات محملة بـ(30000) علبة سجائر".

من جهة أخرى ، أحبط حراس الحدود "محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ (24.157) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار وتندوف"، في حين أحبط حراس السواحل "محاولات هجرة غير شرعية لـ (27) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الجزائر العاصمة ووهران".