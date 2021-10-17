مدوار: "ليس هناك أي شيء رسمي بخصوص عودة الجمهور للملاعب"

أوضح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم بالتفويض، عبد الكريم مدوار، الأحد، بأن هيئته لم تتلق أي وثيقة رسمية بخصوص العودة المحتملة للجماهير للملاعب بعد منعهم لمدة 19 شهرا بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك قبل اقل من اسبوع عن انطلاق الموسم الجديد.

وقال المسؤول الأول للهيئة الكروية للمنافسة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: "إلى تاريخ اليوم، لم تتلق الرابطة المحترفة أي وثيقة رسمية تتعلق بالعودة المحتملة للجماهير للملاعب، عشية اعطاء إشارة انطلاق الموسم الكروي الجديد.

اتخاذ مثل هذا القرار يبقى من اختصاص وزارة الصحة، التي ستتصل من جهتها بوزارة الشباب والرياضة".

و سينطلق الموسم الكروي الجديد 2021-2022 يوم الجمعة المقبل بمباراة شباب قسنطينة - مولودية وهران، فيما برمجت أربع مباريات ليوم السبت و أجلت أربع أخرى بسبب المنافسات الإفريقية للأندية.

و يضيف مدوار قائلا: "نحن على مقربة من الموسم الجديد. كل شيء جاهز على المستوى التنظيمي من أجل ضمان السير الجيد للمنافسة. لم نتخذ اجراءات جديدة.نسعى لأن نجعل موسم 2021-2022 ناجحا".

وبخصوص تأهيل الملاعب، أوضح المتحدث أن لجنة المعاينة "ستقوم اليوم الأحد بزيارة تفقدية لملعب قسنطينة، قبل الانتقال يوم الاربعاء إلى ملعب الشلف و ربما كذلك إلى ملعب براكني بالبليدة".

مدوار لا يستبعد امكانية ترشحه لعهدة جديدة

من جهة أخرى وبخصوص انعقاد الجمعية العامة الانتخابية التي كانت مقررة قبل انطلاق الموسم الكروي، حسب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، شرح مدوار بأنها "ستنعقد بعد المصادقة على القوانين الأساسية للرابطات الثلاث (الرابطة المحترفة، رابطة الهواة و رابطة ما بين الجهات)".

و يقول رئيس الرابطة بالتفويض في هذا السياق: "لقد تم تكليفي من طرف المكتب الفدرالي السابق و الحالي بتسيير شؤون الرابطة المحترفة، على غرار كل رابطات كرة القدم.

ستنتهي مهمتي عقب انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية و التي تكون متبوعة بالجمعية العامة الانتخابية".

أخيرا وفي سؤال يتعلق بنيته في الترشح لعهدة جديدة على رأس الرابطة، فضل مدوار ابقاء الشكوك، غير مستبعد فكرة ترشحه.

و ختم يقول: "خلال عهدتي الأولى، طرأت عدة أحداث من بينها جائحة كوفيد-19، وهو ما أثر على سير البطولة و بالتالي على السير الحسن للرابطة المحترفة.

حاليا، لم أتخذ بعد أي قرار، لكن لو تسنح لي إمكانية الترشح لعهدة جديدة، سأعمل جاهدا على أن أكون في مستوى التطلعات".