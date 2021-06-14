شيتور:الجزائر تطمح إلى بلوغ 5% من أهداف النموذج الطاقوي الجديد

كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور أن الهدف الذي تسعى الجزائر إلى تحقيقه هو بلوغ 5 بالمائة من أهداف النموذج الطاقوي الجديد.

وأضاف شمس الدين شيتور خلال ورشة نظمت حول "الطاقة الجيو حرارية بديل للغاز الطبيعي" أن الجزائر تطمح إلى تحقيق 5 بالمائة من الطاقات الحرارية في النموذج الطاقوي الجديد في آفاق 2030 الذي يستهدف استغلال الطاقات المتجددة منها الطاقة الحرارية الجوفية الأرضية بديلا للطاقات التقليدية من بترول وغاز.

وأشار شيتور إلى انه هناك تنسيق عالي المستوى باشرته وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مع المصالح الولائية بحثا عن منابع ومصادر طبيعية للطاقات المتجددة.

كما جدد وزير الانتقال الطاقوي التأكيد أن إطلاق المناقصة الخاصة بمشروع 1000 ميغاواط من مصادر فوطو فولطية سيكون شهر جويلية القادم.

من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن قطاعه سيسخر موارده البشرية المتخصصة في مجال الطاقة لانجاح مشروع الانتقال الطاقوي.

وقال في السياق ذاته "إن الأبحاث التي تقوم بها مصالحنا ومراكز البحث المختصة تعد مشاريع حقيقية في هذا المجال سخرت لخدمة خارطة التغيير التي وضعها قطاع الانتقال الطاقوي.