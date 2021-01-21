أجرى الوزير الاول، السيد عبد العزيز جراد، بعد استشارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حركة واسعة في سلك مديري التربية مست 34 مديرا، حسب ما أعلن عنه اليوم الخميس بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "أجرى الوزير الاول، السيد عبد العزيز جراد، بعد استشارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 21 جانفي 2021، حركة واسعة في سلك مديري التربية مست 34 مديرا للتربية، حيث تم تحويل 11 مديرا وإنهاء مهام 23 مديرا وتم تعيين 23 مديرا".

و شملت هذه الحركة السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

أولا: التعيين في سلك مديري التربية :

- محمد منصوري، مدير التربية لولاية ادرار

- رشيد زرار، مدير التربية لولاية بجاية

- جيلالي بن سالم، مدير التربية لولاية بشار

- سجية غاشي، مديرة التربية لولاية البليدة

- صالح قرعيش، مدير التربية لولاية البويرة

- الاخضر بن مزوز، مدير التربية لولاية تبسة

- عبد القادر مداني، مدير التربية لولاية تيارت

- بوجمعة بوسحابة، مدير التربية لولاية سطيف

- كمال اولاد العيد، مدير التربية لولاية سيدي بلعباس

- نادية بن طاهر، مديرة التربية لولاية عنابة

- كمال بوسطيل، مدير التربية لولاية قالمة

- حسيبة صرموم، مديرة التربية لولاية مستغانم

- محمد الطيب بطال، مدير التربية لولاية المسيلة

- مجيد قاسيوي، مدير التربية لولاية معسكر

- بدر الدين بن عيسى، مدير التربية لولاية ورقلة

- عبد الدايم عبد الدايم، مدير التربية لولاية اليزي

- رشيد بلطرش، مدير التربية لولاية برج بوعريريج

- فتحي عبيد، مدير التربية لولاية تيسمسيلت

- حليم بن شريف، مدير التربية لولاية خنشلة

- رابح قديم، مدير التربية لولاية ميلة

- زين العابدين جمال خلادي، مدير التربية لولاية النعامة

- بومدين شيباني، مدير التربية لولاية عين تموشنت

- عبد العزيز براهيمي، مدير التربية لولاية غليزان.

ثانيا : التحويل في سلك مديري التربية :

- علقمة بوراس، مدير التربية لولاية باتنة

- غنيمة آيت إبراهيم، مديرة التربية لولاية الجزائر غرب

- نذير خنسوس، مدير التربية لولاية الجزائر شرق

- محمد مداحي، مدير التربية لولاية سعيدة

- عبد المجيد منصر، مدير التربية لولاية قسنطينة

- زين الدين بن بوزيد، مدير التربية لولاية المدية

- عبد القادر أوبلعيد، مدير التربية لولاية وهران

- لحبيب عبيدات، مدير التربية لولاية بومرداس

- لخضر بركاتي، مدير التربية لولاية الوادي

- محمود فوزي تبون، مدير التربية لولاية تيبازة

- مراد بوزيان، مدير التربية لولاية عين الدفلى.

و شملت هذه الحركة السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

أولا: التعيين في سلك مديري التربية :

- محمد منصوري، مدير التربية لولاية ادرار

- رشيد زرار، مدير التربية لولاية بجاية

- جيلالي بن سالم، مدير التربية لولاية بشار

- سجية غاشي، مديرة التربية لولاية البليدة

- صالح قرعيش، مدير التربية لولاية البويرة

- الاخضر بن مزوز، مدير التربية لولاية تبسة

- عبد القادر مداني، مدير التربية لولاية تيارت

- بوجمعة بوسحابة، مدير التربية لولاية سطيف

- كمال اولاد العيد، مدير التربية لولاية سيدي بلعباس

- نادية بن طاهر، مديرة التربية لولاية عنابة

- كمال بوسطيل، مدير التربية لولاية قالمة

- حسيبة صرموم، مديرة التربية لولاية مستغانم

- محمد الطيب بطال، مدير التربية لولاية المسيلة

- مجيد قاسيوي، مدير التربية لولاية معسكر

- بدر الدين بن عيسى، مدير التربية لولاية ورقلة

- عبد الدايم عبد الدايم، مدير التربية لولاية اليزي

- رشيد بلطرش، مدير التربية لولاية برج بوعريريج

- فتحي عبيد، مدير التربية لولاية تيسمسيلت

- حليم بن شريف، مدير التربية لولاية خنشلة

- رابح قديم، مدير التربية لولاية ميلة

- زين العابدين جمال خلادي، مدير التربية لولاية النعامة

- بومدين شيباني، مدير التربية لولاية عين تموشنت

- عبد العزيز براهيمي، مدير التربية لولاية غليزان.

ثانيا : التحويل في سلك مديري التربية :

- علقمة بوراس، مدير التربية لولاية باتنة

- غنيمة آيت إبراهيم، مديرة التربية لولاية الجزائر غرب

- نذير خنسوس، مدير التربية لولاية الجزائر شرق

- محمد مداحي، مدير التربية لولاية سعيدة

- عبد المجيد منصر، مدير التربية لولاية قسنطينة

- زين الدين بن بوزيد، مدير التربية لولاية المدية

- عبد القادر أوبلعيد، مدير التربية لولاية وهران

- لحبيب عبيدات، مدير التربية لولاية بومرداس

- لخضر بركاتي، مدير التربية لولاية الوادي

- محمود فوزي تبون، مدير التربية لولاية تيبازة

- مراد بوزيان، مدير التربية لولاية عين الدفلى.

المصدر: وأج