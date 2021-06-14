﻿ بطولة فرنسا للنخبة: الجزائر تشارك بــ6 سباحين لنيل تأشيرات الأولمبياد والمونديال

تشارك الجزائر بستة سباحين في بطولة فرنسا للنخبة بالحوض الكبير (50 م)، المقررة بين 15 و 20 يونيو الجاري بمدينة شارتر، بهدف اقتطاع تأشيرات التأهل للألعاب الأولمبية طوكيو-2020 وبطولتي العالم-2021 و 2022، حسب ما علم من الهيئة الفيدرالية.

ويتكون سداسي "الخضر" من السباحين جواد سيود، رمزي شوشار، نزيم ين بارة، لونيس خندريش، عبد الرزاق سيار و أمال مليح، وهي العناصر الوطنية التي تنشط جميعا بالأندية الفرنسية.

من الناحية الفنية، أكد مدير المنتخبات الوطنية بالاتحادية الجزائرية للسباحة، لمين بن عبد الرحمان، أن موعد البطولة الفرنسية "سيكون فرصة للعناصر الوطنية من أجل اقتطاع تأشيرات العبور للأولمبياد وكذا بطولة العالم" بالحوض الصغير (25 م)، المقررة في ديسمبر 2021 بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) و بطولة العالم بالحوض الكبير (50 م)، المبرمجة شهر مايو 2022 بمدنية فوكويوكا (اليابان).

للإشارة، فان أربعة سباحين جزائريين حققوا الحد الأدنى للمشاركة في أولمبياد-2020 لحد الآن، و يتعلق الأمر بكل من أسامة سحنون (حد أدنى "أ" في 50 و 100 متر سباحة حرة)، جواد سيود (حد أدنى "ب" في 200 متر 4 سباحات و 100 و 200 متر فراشة) و عبد الله عرجون (حد أدنى "ب" في 100 و 200 متر على الظهر) و أمال مليح (حد أدنى "ب" في 50 متر سباحة حرة).