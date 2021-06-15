المنتخب المحلي : موساوي وموالي يغادران التربص بعد إصابتهما بفيروس كورونا

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الثلاثاء ، عن إصابة حارس المرمى ، توفيق موساوي ( شباب بلوزداد) والمدافع حمزة موالي ( نادي بارادو) بفيروس كورونا وتم تسريحهما، من طرف الطاقم الفني للمنتخب الجزائري للمحليين.

وافاد بيان نشرته الهيئة الفديرالية ان " لاعبين إثنين من المنتخب الجزائري للمحليين ، أصيبا بفيروس كورونا وهما حارس المرمى توفيق موساوي والمدافع حمزة موالي وتم تسريحهما لمباشرة العلاج ."

ويخوض المنتخب الوطني للمحليين، حاليا تربصا بالمركز الفني بسيد موسى ( الجزائر العاصمة) ، تحسبا للمباراة الودية التي ستجمعه يوم الخميس بنظيره الليبيري ( أ) بالملعب الجديد لمدينة وهران.

تجدر الإشارة ، أن هذا التربص الأول للاعبين المحليين يندرج ضمن برنامج تحضيرات النخبة الوطنية للكأس العربية للأمم (فيفا-قطر 2021)، المقرر إقامتها في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وسيخوض المنتخب الجزائري للمحليين غمار هذه المنافسة في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات مصر و الفائز من مقابلتي لبنان مع جيبوتي و ليبيا مع السودان.

وتجرى الدورة في مرحلتين ، بإقامة منافسة تمهيدية ينشطها 14 فريقا الأقل ترتيبا، على شكل سبع مباريات عادية وبخروج المغلوب ثم تلعب منافسة نهائية على شكل مرحلة مجموعات، متبوعة بربع النهائي ، نصف النهائي والنهائي.