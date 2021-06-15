المنتخب المحلي : موساوي وموالي يغادران التربص بعد إصابتهما بفيروس كورونا

15/06/2021 - 21:15

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم  الثلاثاء ، عن إصابة حارس المرمى ، توفيق موساوي  ( شباب بلوزداد) والمدافع حمزة موالي ( نادي بارادو) بفيروس كورونا  وتم  تسريحهما، من طرف الطاقم الفني للمنتخب الجزائري للمحليين. 

وافاد بيان نشرته الهيئة الفديرالية ان " لاعبين إثنين من المنتخب  الجزائري  للمحليين ، أصيبا بفيروس كورونا وهما حارس المرمى توفيق موساوي  والمدافع حمزة موالي  وتم تسريحهما لمباشرة العلاج ."

ويخوض المنتخب الوطني للمحليين، حاليا تربصا بالمركز الفني بسيد موسى (  الجزائر العاصمة) ، تحسبا للمباراة الودية التي ستجمعه يوم الخميس بنظيره  الليبيري ( أ) بالملعب الجديد لمدينة وهران.

تجدر الإشارة ، أن هذا التربص الأول للاعبين المحليين يندرج ضمن برنامج  تحضيرات  النخبة الوطنية للكأس العربية للأمم (فيفا-قطر 2021)، المقرر إقامتها  في  الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وسيخوض المنتخب الجزائري للمحليين غمار هذه المنافسة في المجموعة الرابعة،  رفقة منتخبات مصر و الفائز من مقابلتي لبنان مع جيبوتي و ليبيا مع السودان.

وتجرى الدورة  في مرحلتين ، بإقامة منافسة تمهيدية ينشطها 14 فريقا الأقل  ترتيبا، على شكل سبع مباريات عادية وبخروج المغلوب ثم تلعب منافسة نهائية على  شكل مرحلة مجموعات، متبوعة بربع النهائي ، نصف النهائي والنهائي.

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