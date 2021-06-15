رسميا .. إطلاق تأهيل السد الأخضر هذا الخميس من المسيلة

ستشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للغابات خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، يوم 17 جوان بالمسيلة، في إطلاق "المبادرة الوطنية لتأهيل السد الأخضر" ومشروع اقتراح تمويل صندوق المناخ الأخضر، حسب بيان الثلاثاء للمديرية العامة للغابات.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة والمديرية العامة للغابات ستشرعان في إطلاق مشروع "TCP/ALG/3803": صياغة اقتراح تمويل صندوق المناخ الأخضر، تحسين مقاومة تغير المناخ في السهول ومناطق الغابات الجافة للسد الأخضر الجزائري"، تحت القيادة المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (فاو).

ومن بين النتائج المنتظرة من هذا اليوم، اعداد وتقديم تقرير ولائي حول المجهودات المقدمة إضافة إلى الآفاق المستقبلية وخارطة الطريق التي ناقشها وصادق عليها المشاركون طبقا لخصوصيات كل ولاية وكل نظام بيئي.

وتجدر الاشارة إلي ان هذا اليوم المحتفل به في 17 جوان من كل سنة، سيكون هذه السنة "مناسبة لتقييم الإنجازات المحققة من طرف القطاع" منذ 25 سنة من توقيع اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة بذلك.

وسيبعث الاحتفال بهذا اليوم هذه السنة برسالة قوية متمثلة في الاستثمار في الأراضي السليمة في إطار استئناف أخضر وسيكون قرارا رشيدا ليس فقط من حيث خلق مناصب العمل واستعادة سبل كسب الرزق وانما لحماية الاقتصادات المستقبلية من الأزمات الناجمة عن تغير المناخ وفقدان التنوع البيئي ولتسريع إنجاز 17 مشروعا للتنمية المستدامة.