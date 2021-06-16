العداء الجزائري جمال سجاتي يضمن تأشيرة أولمبياد طوكيو في اختصاص 800 م

حقق العداء الجزائري جمال سجاتي تأشيرة المشاركة في أولمبياد طوكيو، بعد تحقيقه لتوقيت (دقيقة و 44 ثانية و91 جزء بالمائة)، اليوم الأربعاء، في ملتقى ألعاب القوى الدولي ستراسبورغ بفرنسا.

وتمكن الجزائري- صاحب الميدالية الذهبية- من التفوق على الفرنسي باتيست ميشلير (1 د و45 ثا و37ج) والجزائري الآخر رمزي عبد النوز (1د و45 ثا و98ج).

و أضحى سجاتي سادس رياضي جزائري في ألعاب القوى، يخطف تأشيرة المونديال إلى جانب توفيق مخلوفي ( 1500م)، عبد المليك لحولو ( 400م ،حواجز)، بلال تابتي ( 3000م ،موانع)، هشام بوشيشة ( 3000م ، موانع ) و ياسر محمد- طاهر تريكي، ( القفز الثلاثي).

يذكر بأن 14 اختصاصا، قد ضمنوا لحد الآن تأهلهم الى الاولمبياد، ويتعلق الأمر بكل من : الملاكمة (8 متأهلين)، مصارعة مشتركة (8)، ألعاب القوى (6)، مبارزة (4)، تجديف (2)، كانوي (1)، سباحة (1)، شراع (2)، الرماية (1)، رفع الاثقال (1)، جيدو (1)، كاراتي (1) تنس الطاولة (1).