الجزائر تحصد 4 برونزيات في اليوم الأول للبطولة العربية لألعاب القوى

انتزع المنتخب الجزائري (رجال و سيدات) أربع ميداليات برونزية خلال منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للأمم (16-22 جوان)، التي جرت اليوم الأربعاء بملعب راداس ( تونس).

وجاءت الميداليات الجزائرية من نصيب سعاد عزي في تخصص 20 كلم مشي بتوقيت 1 سا 45 ثا 07 ج، ريهام سناني في 5000 متر (37 د 60 ثا 16ج)، روميساء بلبيوض في سباق القفز الطويل (5 متر 98) و هشام بوهانون في القفز العالي (05ر2 متر).

و عرفت منافسات هذه الجولة تأهل محمد علي قواند إلى نهائي 400 متر بزمن 47 ثا 85 ج.

وتشهد هذه النسخة الـ 22 من البطولة العربية التي كانت مقررة أساسا السنة الماضية بسبب جائحة كورونا، مشاركة أكثر من 400 رياضي يمثلون 20 بلدا.

تشارك الجزائر في موعد تونس ب 32 رياضيا منهم 19 ( 10 رجال و 9 سيدات)، سيدخلون غمار السباقات وهي تخصصات تعد الجزائر الأكثر تمثيلا فيها.

النتائج الفنية لليوم الأول: 20 كلم مشي: 1- شهيناز ناصري (تونس) 1 سا 35 د 47 ثا 2- سيرين ماجري (تونس) 1 سا 41 د 52 ثا 3- سعاد عزي (الجزائر) 1 سا 45 د 07 ج 5000 متر: 1- رحمة طاهري (المغرب) 15 د 37 ثا 16 ج 2- تاجسيت جاشاو (قطر) 17 د 30 ثا 16 ج 3- ريهام سناني(الجزائر) 37 د 60 ثا 16ج.

القفز العالي (رجال): 1- حسين فلاح ابراهيمي (العراق) 2 متر 19 2- حمدي علي أكبر (العراق) 2 متر 16 3- هشام بوهانون (الجزائر) 2 متر 05 القفز الطويل (سيدات): 1- إسراء محمد سمير (مصر) 6 متر 39 2- يسرى لجلود (المغرب) 6 متر 29 3- روميساء بلبيوض (الجزائر) 5 متر 98.