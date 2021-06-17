محمد بغالي: "تمديد ساعات بث الإذاعة الثقافية... دعمٌ لأمن الجزائر الإعلامي"

أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية، محمد بغالي، هذا الخميس، "أن تمديد ساعات البث للإذاعة الثقافية يدخل في إطار جهود الإذاعة الجزائرية في دعم أمن الجزائر الإعلامي، متعهدا انه مع الدخول الاجتماعي المقبل ستكون ساعات بث هذه الأخيرة 24 ساعة على 24 ساعة".

وقال بغالي في حوار خص به الإذاعة الثقافية -بمناسبة تمديد ساعات بثها الذي سينطلق هذا الأحد- "إن قرار تمديد ساعات البث الذي جاء في إطار انطلاق الشبكة الصيفية لم يكن عبثيا أو ترفيهيا وإنما يدخل في إطار الإستراتيجية الأمنية الإعلامية للدولة الجزائرية".

وهذا الطموح –يضيف المدير العام-" لن يتوقف عند هذا الحد بل سيمتد إلى ضمان بث 24 ساعة على 24 ساعة للإذاعة الثقافية خلال الدخول الاجتماعي المقبل حتى تكتمل الدائرة الأمنية التي تسعى الإذاعة الجزائرية إلى توفيرها للمستمع الجزائري".

وأبرز المدير العام للإذاعة الجزائرية دور الإذاعة الثقافية الكبير في حماية الخصوصية الثقافية الجزائرية وضمان الأمن الثقافي الجزائري خاصة في ظل تطور شبكات التواصل الاجتماعي.

كما شدد على ضرورة مساهمة هذه الإذاعة الموضوعاتية في تحسين الذوق الفني والثقافي للجزائريين عبر تقديم عمل إبداعي جيد كما ونوعا، وكذا دعم الإنتاج الثقافي والترويج للفعل الثقافي الجزائري في مختلف المجالات.

وذكّر بغالي بقرار تمديد ساعات البث لإذاعة القرآن الكريم سابقا، والذي كان الهدف منه ضمان الأمن الديني والعقائدي وحماية الشعب الجزائري من حالة التشتت الديني، مضيفا أن الأمن الثقافي لا يقل أهمية عن الأمن الديني ولذلك تقرر تمديد ساعات البث للإذاعة الثقافية لاستكمال الدائرة الأمنية للإذاعة لخدمة المستمع الجزائري.