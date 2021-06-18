إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

﻿اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، هذا الجمعة، ستة فلسطينيين من قرية سالم شرقي محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا القرية وفتشت عددا من المنازل بها، قبل أن تعتقل الفلسطينيين الستة.

كما أغلقت تلك القوات أثناء حملتها على القرية مداخل بلدة بيتا بالسواتر الترابية لمنع الفلسطينيين من الاشتباك معهم.

وكان فتى فلسطيني، استشهد أمس الخميس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات شهدها محيط جبل صبيح جنوبي المحافظة نفسها.

وأصيب هذا الجمعة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني على مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق، والسقوط والتعرض للضرب من قبل جيش الاحتلال خلال المواجهات.

وخرج مئات المواطنين عقب صلاة الجمعة على مدخل البلدة المغلق بالمكعبات الإسمنتية منذ أسبوع، والتي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة، حيث تدور مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، للمطالبة بإزالة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح.