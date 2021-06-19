إيداع الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الحبس المؤقت

أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد أمرا بإيداع الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الحبس المؤقت، حسبما علمته وأج اليوم السبت من مصدر قضائي.

وقد تم ايداع الطاهر خاوة الحبس المؤقت لمتابعته في قضية تتعلق باستغلال نفوذه كوزيرللاستفادة من مزايا راح ضحية لها تجار خواص.

للإشارة، تولى الطاهر خاوة منصب وزيرا للعلاقات مع البرلمان من ماي 2015 الى جوان 2016 ، واعيد تعينه في نفس المنصب في ماي 2017 الى غاية مارس 2019 .