الجزائر تتسلم الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور

﻿تسلمت الجزائر هذا الأربعاء من دولة الامارات العربية المتحدة الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة ضده على ذمة قضايا فساد.

وفور وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، خضع ولد قدور إلى الاجراءات الصحية والامنية والقانونية المعهودة.

ويتابع ولد قدور بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة.

ومن بين الملفات الي سيجري السماع بشأنها لولد قدور -والذي من المنتظر أن يمثل أمام عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب المالي والاقتصادي لسيدي امحمد- ، قضية سوناطراك 2 وقضايا أخرى ذات صلة بالفساد ماتزال قيد التحقيق.

وكان الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد، قد كشف في فيفري الماضي عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في قضية فساد متعلقة بشراء مجمع سوناطراك لمصفاة النفط أوغستا بإيطاليا.

وجرى توقيف ولد قدور في 20 مارس الماضي بمطار دبي أين احتجزته الشرطة لوجود اسمه في النشرة الحمراء للإنتربول وأطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة الإمارات.

وكان ولد قدور قد غادر في وقت سابق فرنسا حيث كان يقيم مع أفراد عائلته متوجها إلى عمان عبر دبي لحضور مؤتمر.