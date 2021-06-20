إصابة 120 شخصا بتسمم غذائي في وليمة جماعية بهيليوبوليس بقالمة

أصيب 120 شخصا من مختلف الأعمار بتسمم غذائي ليلة السبت إلى الأحد بوليمة جماعية ببلدية هيوليوبوليس بقالمة، حسبما أفادت به هذا الأحد خلية الاتصال بالولاية.

وذكرت ذات الخلية على الصفحة الرسمية للولاية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بأن والي الولاية، كمال الدين كربوش، تنقل إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية "ابن زهر" بعاصمة الولاية للاطمئنان على بعض المصابين، علما وأن بقية المصابين تم نقلهم إلى كل من مستشفى الحكيم عقبي وبعض الوحدات الصحية التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية.

وحسب ذات المصدر فقد بينت التحقيقات الوبائية بأن أسباب التسمم الغذائي تعود إلى تناول المصابين لوجبات غذائية تحتوي على مواد غير صالحة للاستهلاك خلال حفل الزفاف، مبرزة بأن هذه الوليمة الجماعية غير "مرخصة".

واستنادا لخلية الاتصال بالولاية فقد دعا والي الولاية المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الموضوعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ومن بينها منع تنظيم التجمعات والمناسبات العائلية خلال فصل الصيف، مضيفة بأن ذات المسؤول جدد تأكيده على اتخاذ جميع الإجراءات الردعية ضد المخالفين .