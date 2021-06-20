درار: اقتناء مليون جرعة لقاح "سينوفاك" نهاية الأسبوع

سجلت المصالح الصحية حالة إصابة واحدة بكوفيد 19 من بين عشرة آلاف عادوا إلى أرض الوطن خضعوا كلهم لإجراءات الحجر الصحي لمدة خمسة ايام بحسب ما أعلن عنه المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار.

وأوضح درار أنه تم عزل الحالة المصابة وتم تطويق الوضعية بسرعة منعا لانتقال العدوى .

وفي السياق ذاته كشف درار أنه سيتم اقتناء مليون جرعة لقاح ضد كورونا من النوع الصيني سينوفاك نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، فيما يرتقب أن يتم الحصول قريبا على كمية جديدة من اللقاح الروسي "سبوتنيك" لكن دون تقديم مزيد من التوضيحات.

من جانبه أكد الدكتور محمد يوسفى، رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية، أن الإجراءات الصحية الصارمة التي قررت المصالح الصحية تطبيقها سمحت باحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.