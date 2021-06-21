برلين : مؤتمر ثاني حول ليبيا بعد غد الأربعاء بمشاركة الأمم المتحدة

تستضيف العاصمة الألمانية برلين المؤتمر الثاني حول ليبيا بعد غد الأربعاء, بمشاركة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يركز مؤتمر (برلين 2) حول ليبيا, على مناقشة ثلاثة ملفات هي, الانتخابات ,وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية, وإنشاء قوات أمن ليبية موحدة, حسبما أعلنت عنه وزارة الخارجية الألمانية.

وكانت برلين قد استضافت مؤتمر (برلين 1) لتسوية الأزمة الليبية في يناير 2020 بمشاركة 12 دولة من بينها الجزائر, و 4 منظمات دولية وإقليمية. وحدد بيانه الختامي ثلاث مسارات لحل الأزمة الليبية (أمنية, اقتصادية وسياسية تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية), وتمت من خلاله الدعوة إلى تعزيز الهدنة في ليبيا, والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5), لتحقيق وقف إطلاق النار في البلاد, ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة, وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديدين تسلما مقاليد إدارة شؤون ليبيا في 16 مارس الماضي, لتنفيذ وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة, والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, دنيس كوميتات, إن ألمانيا مستعدة لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام في ليبيا.

ولفت كوميتات - حسبما نقلت مصادر إعلامية - إلى أن سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن, أكد ذلك خلال حديثه أمام مجلس الأمن, مشيرا إلى أن برلين تدعم جهود الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن وقف إطلاق النار, بهدف دعم العملية السياسية في البلاد.

كما شدد على أهمية خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية, من ليبيا.