الوزير الأول يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنأ الوزير الأول, عبد العزيز جراد, هذا الخميس, الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك, مذكرا في نفس الوقت المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا.

وكتب جراد عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلا: "مر علينا شهر رمضان برحمته ويحل علينا عيد الفطر المبارك بروح المحبة والتعاطف أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات".

وأضاف قائلا: "نذكر أنفسنا بالالتزام بإجراءات الوقاية لكي تقينا شر الوباء".

وختم القول : "عيدكم مبارك و كل عام الجزائر بخير. هذا هو العيد فلتصف النفوس به".