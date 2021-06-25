إعادة انتخاب الجزائري نور الدين أمير عضوا في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري

أعيد انتخاب الخبير الجزائري، البروفيسور نور الدين أمير، أمس الخميس ، عضوا في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، لعهدة سادسة مدتها أربع سنوات.

وقد هنأت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، البروفيسور أمير بالمناسبة، حيث كتبت في تغريدة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏هنيئا للخبير الجزائري، البروفيسور نور الدين أمير، على إعادة انتخابه اليوم ، من قبل الدول الأطراف في معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كعضو في لجنة القضاء على التمييز العنصري، للفترة 2022-2026".

وكان الأستاذ أمير، قد تقلد عدة مناصب دبلوماسية قبل أن ينتخب لأول مرة سنة 2001 بصفة خبير في لجنة الأمم المتحدة من أجل القضاء على التمييز العنصري.

وفي عام 2017 اعيد انتخابه بنفس اللجنة لعهدة خامسة مدتها أربع سنوات ابتداء من جانفي 2018.

ولجنة القضاء على التمييز العنصري، عبارة عن هيئة مكونة من خبراء مستقلين، ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف.

وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تجسيد الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.