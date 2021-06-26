كأس العرب للأمم : صــغار الخــضر مــلزمون بالـفوز على النيــجر

سيكون المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة أمام حتمية الفوز عندما يلاقي النيجر هذا السبت على (00ر15)، من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل الى الدور ربع النهائي لمنافسة كأس العرب للأمم لهذه الفئة، برسم الجولة الثالثة والاخيرة عن المجموعة الاولى، من الدورة الجارية بالقاهرة المصرية.

وبات "الخضر" أمام حتمية الفوز لا غير امام النيجر (المركز الرابع، 1ن)، المشارك بدعوة، سيما بعد الخسارة التي تلقوها امام مصر (0-1)، علما أن الجزائر تحتل الصف الثاني بـ3 نقاط.

وعلى الرغم من الأداء الجيد الذي قدموه أمام "الفراعنة"، إلا أن اشبال الناخب الوطني محمد لاسات، لم يتمكنوا من تفادي الهزيمة وهو ما يجعلهم مطالبين بتدارك الأمور لتجنب الخروج المبكر من المنافسة.

وعلى صعيد التشكيلة، سيكون المدرب محمد لاسات منقوصا من خدمات المدافع نوا حمداوي (نادي ديجون الفرنسي)، بسبب الاصابة التي ستبعده عن بقية مشوار الدورة، و الذي سيتم استبداله بلاعب آخر من نادي بارادو، الذي سيلتحق في الساعات القادمة بالقاهرة .

وفي اللقاء الآخر من هذه المجموعة، تلتقي مصر (6ن)، المتأهلة الى الدور الثاني، بمنتخب موريتانيا (المركز3، 1ن)، في موعد يطمح فيه شبان "الفراعنة" الى تأكيد تفوقهم على منافسيهم في المجموعة الاولى وانهاء الدور الاول في الصدارة لتفادي الوقوع مع المغرب متصدر المجموعة الثانية في ربع النهائي.

وتعرف هذه الدورة مشاركة 16 منتخبا مقسما الى أربع مجموعات كل واحدة منها تضم أربعة فرق.

ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.

وشهدت النسخة السابقة لكأس العرب لأقل من 20 عاما، التي جرت بالسعودية، تتويج منتخب السينغال، المشارك بدعوة من المنظمين.