كأس العرب لأقل من 20 عاما: الجزائر في المربع الذهبي بعد فوزها على المغرب

تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 عاما إلى نصف نهائي كأس العرب للامم 2021 للفئة، بفضل الفوز على المغرب بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (1-1) الشوط الأول (0-1)، برسم الدور ربع النهائي، هذا الثلاثاء، بملعب القاهرة الدولي بمصر.

وسجل هدفي اللقاء كل من محمد رديد (29 ض ج) للمغرب وسامي ماهور (90+3) لـ"الخضر"

وخلال ركلات الترجيح، تمكن الحارس الجزائري أكرم وناس من صد ضربتي جزاء للاعبي المغرب، وهو ما منح بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لفائدة الجزائر.

وبهذا، سيواجه أشبال الناخب الوطني، محمد لاسات، في نصف النهائي، المتأهل من مباراة تونس-جزر القمر، المقررة هذا الاربعاء (00ر18) بتوقيت الجزائر.

وتجرى مواجهة نصف النهائي يوم السبت المقبل على (18:00).

وفي وقت سابق من نهار اليوم الثلاثاء، فازت مصر (البلد المنظم) على حساب طاجكستان (ضيف شرف) بثلاثية نظيفة.

وسيلتقي شبان "الفراعنة" في نصف النهائي الآخر، بالمتأهل من مباراة السنغال (ضيف شرف) أمام السعودية، والتي ستجرى غدا الأربعاء على (15:00).

يذكر أن النسخة السابقة لكأس العرب لأقل من 20 عاما، التي جرت بالسعودية، توج بها منتخب السنغال، المشارك بدعوة من المنظمين.