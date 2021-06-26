اتصالات الجزائر: رفع الحد الأدنى لتدفق الانترنت إلى 10 ميغابيت

شرعت اتصالات الجزائر منذ الخميس الماضي، في عملية جديدة من التجارب التقنية عبر 5 ولايات، قصد رفع تدفق الأنترنت للمشتركين بخدمة 4 ميغابيت في الثانية إلى 10 ميغابيت في الثانية، ومشتركي 10 ميغابيت في الثانية إلى 20 ميغابيت في الثانية، حسب ما أفاد به، السبت، بيان للمؤسسة.

وأوضح المصدر ذاته، أن "التجارب التقنية ستخصص كمرحلة أولى للاشتراكات السكنية وIDOOM ADSL و IDOOM Fibre، عبر ولايات الجزائر، البليدة، الشلف، وهران وتلمسان، على أن تتوسع العملية إلى الولايات المتبقية بشكل تدريجي".

واعتمدت اتصالات الجزائر --يضيف البيان-- مقاربة تدريجية من أجل "التكفل الأمثل بالعوائق الممكنة التي قد تحول دون استفادة بعض المشتركين من رفع سرعة التدفق، مقارنة بالسرعة المتاحة لهم حاليا".

وتندرج هذه العملية، التي تأتي ثلاثة أشهر بعد رفع سرعة التدفق لفائدة أزيد من مليوني مشترك في شهر مارس من هذه السنة، "ضمن ورقة الطريق التي وضعتها اتصالات الجزائر من أجل الارتقاء - في أقرب وقت - إلى تطلعات الزبون فيما يخص سرعة تدفق الأنترنت الثابت".

وأوضحت المؤسسة في بيانها، أن هذا التحسين "النوعي" في سرعة الأنترنت، يعد "ثمرة للجهود المبذولة من قبل اتصالات الجزائر من أجل تحديث وتطوير مختلف الطبقات التي تكون البنية التحتية لشبكتها على المستوى الوطني والدولي".