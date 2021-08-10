وكالات اتصالات الجزائر تبقى مفتوحة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة

10/08/2021 - 10:44

 أكدت مؤسسة اتصالات الجزائر، هذا الثلاثاء في بيان لها، أن وكالاتها التجارية، ستضمن الدوام وتبقى مفتوحة خلال العطلة الرسمية الخاصة بحلول السنة الهجرية الجديدة 1443.

وأوضح ذات المصدر أن اتصالات الجزائر ستضمن الدوام حرصا منها على استمرارية خدماتها حيث ستكون الوكالات التجارية في الولايات الشمالية للوطن مفتوحة من العاشرة صباحا (10:00) إلى الثالثة بعد الزوال (15:00).

فعلى مستوى الجزائر العاصمة يتعلق الأمر بوكالات برج البحري، المحمدية، حسين داي، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الأبيار، أولاد فايت وسيدي عبد الله، في حين سيخص الإجراء بالولايات الأخرى، الوكالات التجارية الرئيسية (المتواجدة بوسط المدينة).

أما بالنسبة للولايات الجنوبية للبلاد --يضيف البيان-- فسيتم ضمان الدوام من الثامنة صباحا (8:00) إلى الواحدة بعد الظهر (13:00) على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بوسط المدينة.

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