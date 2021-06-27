الجيش الصحراوي يقصف مواقع تخندق قوات الاحتلال بثلاث قطاعات على طول جدار العار

قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مواقع تخندق جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة، الفرسية والمحبس، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 228 الصادر هذا الأحد عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

ونفذت وحدات الجيش الصحراوي أمس السبت -استنادا الى البيان- هجمات جديدة ومركزة استهدفت قوات الاحتلال بمنطقة روس فدرة التمات الغربية بقطاع حوزة.

كما قصف الجيش الصحراوي اليوم الأحد، تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس بن أعميرة قطاع الفرسية ومنطقة الشيظيمية قطاع المحبس.

أيضا، طال قصف مكثف أخر، قوات الاحتلال المغربية بمنطقة روس فدرة التمات الغربية قطاع حوزة.

وأشار البيان العسكري الصحراوي، إلى أن هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي لازالت متواصلة، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي "الذل والعار".