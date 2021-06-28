نفط: أسعار برنت فوق 76 دولارا بسوق لندن

لامست أسعار النفط، صباح اليوم الاثنين، مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر 2018 ثم نزلت عنها، وذلك في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على اجتماع مجموعة أوبك+ المقرر الخميس المقبل.

وبلغ سعر خام برنت تسليم اوت 18ر76 دولارا للبرميل، ويبقى بذلك مستقرا عند نفس السعر المسجل يوم الجمعة عن اغلاق السوق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم اوت بدوره ارتفاعا طفيفا قدر ب 08ر0 ليبلغ 11ر74 دولارا.

وكانت اسعار خام برنت والخام الامريكي قد بلغت في التعاملات الاسيوية الصباحية على التوالي 60ر76 دولارا و 45ر74 دولارا للبرميل ، وذلك للمرة الاولى منذ اكتوبر 2018.

وتجتمع مجموعة أوبك+ يوم الخميس المقبل لبحث وضعية السوق ولتقرر على ضوئها ضبط مستويات الانتاج التي ينبغى العمل بها ابتداء من شهر اوت القادم.

ويتوقع محللون أن ترفع مجموعة أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا بدءا من شهر اوت، وهو الأمر الذي من المرجح أن يدعم الأسعار.