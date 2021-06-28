فيلم "فاست أند فيريوس 9 " يحقق في عرضه الأول أعلى الإيرادات بأمريكا الشمالية

تصدر فيلم المغامرات والحركة "فاست أند فيريوس 9" (السرعة والغضب) إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية خلال هذا الأسبوع مسجلا 70 مليون دولار، حيث حقق أعلى الإيرادات التي يحققها فيلم سينمائي في عرضه الأول منذ بدء جائحة كورونا.

تروي قصة الفيلم الذي أخرجه جاستين لين و شارك في أداءه كل من فين ديزل و تشارليز ثيرون وميشيل رودريغيز وسونج كانج وهيلين ميرين ما تطرا من أحداث بعد قصة الجزء الأول من /ذا فيت أوف فيريوس/، حيث تقرر سايفر تلقي المساعدة من جاكوب، شقيق دوم الأصغر من أجل تنفيذ خطة انتقام من دوم وفريقه.

و جاء فيلم الرعب "إيه كوايت بليس" في المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 6.2 مليون دولار، وهو من إخراج الكاتب الأمريكي الرائد في مجال الغزو الفضائي جون كراسنسكي، وبطولة إيميلي بلنت وميليسنت سيموندس.

أما في المركز الثالث فجاء فيلم المغامرات الكوميدي "ذا هيتمانز وايفز بادي جارد"، الذي حقق إيرادات بلغت 4.9 مليون دولار، وهو من إخراج باتريك هيوز، وبطولة كلا من سلمى حايك وريان رينولدز وصامويل إل جاكسون.

بينما حل في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة "بيتر رابيت 2: راناواي" مسجلا إيرادات بلغت 4.9 مليون دولار، الفيلم من بطولة جيمس كوردن وديفيد أويلو، قام بإخراجه ويل جلوك.

واحتفظ بالمركز الخامس فيلم الكوميديا والجريمة "كرولا"، بإيرادات بلغت 3.8 مليون دولار، والفيلم من إخراج كريج جيليسبي، وبطولة إيما ستون وإيما تومسون ومارك سترونغ.