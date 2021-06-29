سوناطراك: ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 45 % نهاية ماي 2021

ارتفعت صادرات المحروقات التي حققها مجمع سوناطراك خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 بنسبة 45 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2020 أي من 7ر8 مليار دولار في نهاية ماي2020 إلى 6ر12 مليار

دولار نهاية ماي2021 ، حسبما أفاد به هذا الثلاثاء مسؤول بالمجمع.

وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة سوناطراك لعام 2020 والأشهر الخمسة الأولى من 2021 ، أوضح مدير تسيير الأداء بمجمع سوناطراك بوطالب محمد راشدي أنه تم تصدير 41 مليون طن معادل بترول إلى غاية نهاية مايو 2021 مقابل 33 مليون طن معادل بترول في نهاية ماي 2020.

وأضاف أنه من أصل 67 مليون طن معادل بترول من المحروقات التي تم تسويقها خلال نفس الفترة مقابل 58 مليون طن معادل بترول في نهاية ماي 2020 (+17بالمائة) بلغت قيمة الانتاج المسوق في السوق الوطنية 27 مليون طن معادل بترول في 2020.

وبلغ إنتاج المحروقات الأساسي المحقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 قيمة 78 مليون طن معادل بترول مقابل 75 مليون طن معادل بترول خلال نفس الفترة من 2020 (+4 بالمائة) منها 22 بالمائة من البترول الخام و68 بالمائة من الغاز الطبيعي و5 بالمائة من غاز البروبان المميع و5 بالمائة من متكثف الغاز.

وفيما يتعلق بنشاط التصفية فخص 2ر12 مليون طن معادل بترول خلال نفس الفترة مقابل 8ر11 مليون طن معادل بترول في 2020.

أما فيما يتعلق بواردات المواد المصفاة تمكنت سوناطراك من تقليصها من 668 مليون طن معادل بترول إلى 112 مليون طن معادل بترول خلال نفس الفترة المرجعية.

وعقب تقديم الحصيلة أعرب الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار عن ارتياحه لهذه النتائج مشيرا إلى أنها تحققت "رغم الجائحة وانعكاساتها".

وأضاف أنه فضلا عن رقم الأعمال لدى التصدير الذي فاق 20 مليار دولار في 2020 تمكن المجمع من تعزيز حصصه في السوق الدولية مع تجديد العقود مع شركائه كما قلص بل واستغنى عن استيراد المازوت منذ أوت 2020.

من جهة أخري أكد حكار عزم سوناطراك الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة.