اتصالات الجزائر: تجارب رفع تدفق الأنترنت شملت 17 ولاية

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الخميس، أن تجارب رفع تدفق الأنترنت بالنسبة للمشتركين في عرض 4 ميغا بايت نحو تدفق 10 ميغا بايت وبالنسبة للمشتركين في عرض 10 ميغا بايت نحو تدفق 20 ميغا بايت شملت لحد الآن 17 ولاية بعد أسبوع من انطلاقها.

وأشارت المؤسسة في بيان لها أنه "بعد مرور أسبوع من انطلاق العملية، وصل عدد الولايات التي تجرى فيها التجارب حاليا إلى 17 ولاية هي: الجزائر العاصمة، البليدة، الشلف، وهران، تلمسان، تيبازة، عين الدفلى، تيارت، تيسمسيلت، غليزان، سعيدة، معسكر، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، مستغانم، المدية والنعامة"، على أن تتوسع العملية إلى الولايات المتبقية بشكل "تدريجي".

وكانت اتصالات الجزائر قد أوضحت في وقت سابق أن هذه العملية، التي تأتي ثلاثة أشهر بعد رفع سرعة التدفق لفائدة أزيد من مليوني مشترك في شهر مارس من هذه السنة، تندرج ضمن "ورقة الطريق" التي وضعتها المؤسسة من أجل تلبية "تطلعات الزبون فيما يخص سرعة تدفق الأنترنت الثابت".