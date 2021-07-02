كندا..إجلاء مئات السكان بسبب الحرائق وموجة حر غير مسبوقة

أجلت السلطات الكندية مئات الأشخاص من منازلهم ليلة الأربعاء - الخميس في غرب البلاد بسبب الحرائق التي تضاف إلى موجة الحر غير المسبوقة.

وأخليت المنازل في قرية ليتون الكندية على بعد حوالي 250 كيلومترا شمال شرق فانكوفر التي قفزت إلى الواجهة بسبب تسجيلها هذا الأسبوع مستوى حرارة قياسيا على الصعيد الوطني مع بلوغ الحرارة فيها 49.6 درجة مئوية.

و قال نائب في البرلمان الكندي إن الحرائق التهمت 90 في المئة من قرية ليتون بعد أن سجلت درجات الحرارة فيها أعلى ارتفاع لها على الإطلاق.

وأضاف النائب براد فيس أن الحرائق تسببت في حدوث أضرار جسيمة في ليتون، في مقاطعة "بريتش كولومبيا"، فضلا عن تدمير البنية التحتية الحيوية المحيطة بها.

وقالت وزارة البيئة الكندية في نشرة صدرت هذا الخميس، إن درجات الحرارة القياسية ستستمر خلال اليومين المقبلين.

وأضافت "مدة موجة الحر هذه مقلقة لأن الحر لا يخف خلال الليل بسبب درجات حرارة ليلية مرتفعة".

وكانت رئيسة معهد الطب الشرعي في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، ليزا لابوانت، قد ذكرت أن البلاد شهدت خلال الأيام الخمسة الأخيرة وفاة 486 شخصا متأثرين بموجة الحر الشديد التي تضرب المناطق الغربية من البلاد.