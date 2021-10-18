الجوية الجزائرية: تدعيم الرحلات نحو تونس واستئنافها نحو كندا

18/10/2021 - 20:35

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، استئناف الرحلات النظامية باتجاه كندا (مونتريال ) و تدعيم الرحلات نحو تونس و ذلك في إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي للخطوط الجوية الجزائرية.

و حسب بيان صدر عن الوزارة فان الرحلات الجزائر-مونتريال -الجزائر ستكون بمعدل ثلاثة (3) رحلات في الأسبوع فيما سيرفع عدد الرحلات الجزائر-تونس-الجزائر إلى رحلتين في الأسبوع ليصبح عدد الرحلات نحو هذه الوجهة ثلاثة رحلات أسبوعية.

و سيشرع في استغلال هذه الرحلات بالنسبة إلى تونس يوم الأحد 24 أكتوبر فيما ستنطلق الرحلات نحو كندا في 26 أكتوبر ليرتفع عدد الرحلات الدولية الأسبوعية من 44 إلى 49 رحلة يضيف ذات المصدر.

و أضاف البيان انه في إطار المعاملة بالمثل تستفيد شركات الطيران الأجنبية الناشطة بالجزائر من نفس عدد الرحلات (49) ليبلغ العدد الاجمالي للرحلات 98 من و إلى الجزائر أسبوعيا.

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