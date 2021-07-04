﻿ عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، هذا الاحد ، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ومنذ عام 2003، تسمح شرطة الاختلال للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بوقف الاقتحامات ولكن شرطة الاحتلال لم تستجب لهذا الطلب.