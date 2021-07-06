خنشلة : توقيف 3 مشتبه بهم في افتعال حرائق غابات طامزة

أوقف عناصر الدرك الوطني للكتيبة الإقليمية بخنشلة ثلاثة (3) أشخاص يشتبه تورطهم في إشغال النار بغابات عين ميمون ببلدية طامزة، حسب ما علم الثلاثاء من المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي.

واستنادا للمصدر ذاته قام عناصر الدرك الوطني بتوقيف المشتبه بتورطهم في إشعال النار بغابات عين ميمون الذين تترواح أعمارهم ما بين 18و55 سنة اليوم الثلاثاء بالقرب من غابة "بئر وصفان" و "عين ميمون" بطامزة ، مضيفا بأن التحقيق جار معهم حاليا من طرف عناصر الضبطية، فإن ، القضائية ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر الدرك الوطني لا يزالون متواجدين بمكان اندلاع الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي لمواصلة عملية التقصي والبحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نشوب الحرائق وتوقيف الأشخاص المشتبه بضلوعهم في ارتكاب هذه الجريمة.