وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء 20 جويلية الجاري

10/07/2021 - 21:10

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها اليوم السبت، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء 20 جويلية الجاري.

وأوضحت الوزارة أن "يوم الأحد هو غرة ذي الحجة 1442 هجري الموافق ل11 جويلية 2021 ميلادي، وعليه فإن يوم عرفة يكون يوم الاثنين التاسع ذي الحجة 1442ه الموافق ل 19 جويلية 2021م" وعيد الأضحى المبارك يكون يوم الثلاثاء العاشر  من ذي الحجة 1442ه الموافق ل 20 جويلية 2021م.

ويشير البيان إلى أنه "يسن للمسلمين صيام هذا اليوم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وبالمناسبة تجدد الوزارة ضرورة "الالتزام الصارم بما جاء يد البيان التاسع والعشرين  الصادر عن اللجنة الوزارية للفتوى، من احترام تدابير الوقاية الصحية" وارتداء القناع الواقي، وتجنب قدر الإمكان التجمعات والاحتكاك والمسارعة إلى التلقيح ضد فيروس كورونا.

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