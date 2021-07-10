الجيش الوطني الشعبي يواصل تدخله لإخماد حرائق الغابات بخنشلة

واصلت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري خنشلة يومي 09 و 10 جويلية 2021، تدخلها على مستوى المناطق التي تعرف زحفا للنيران من أجل محاصرة وإخماد الحرائق المشتعلة بغابات الولاية منذ أيام، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته ، أنه "في إطار الجهود التي تبذلها مفارز الجيش الوطني الشعبي التي تدخلت منذ الساعات الأولى من أجل محاصرة وإخماد الحرائق المشتعلة بغابات ولاية خنشلة منذ أيام، بعدما زحفت على مساحات غابية واسعة بالولاية، واصلت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري خنشلة يومي 09 و 10 جويلية 2021، تدخلها على مستوى المناطق التي تعرف زحفا لألسنة النيران، باستعمال الجرافات والآليات وجهود الأفراد التابعين لمختلف وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي من أجل المساهمة في إخماد تلك الحرائق التي عرفتها المنطقة، مع فتح نقطة طبية مجهزة بكافة الوسائل الضرورية تحسبا لأي عملية إخلاء طبي خاصة بالمناطق التي تعرف تواجدا للسكان".

و في "نفس الإطار -يضيف البيان- قام اللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة يوم 10 جويلية 2021، بزيارة ميدانية للوحدات والمفارز المتدخلة الميدان من أجل إطفاء الحرائق المشتعلة على مستوى المناطق الغابية حيث وقف على كافة الإمكانيات التي تم تسخيرها من أجل مواجهة هذه الحرائق ومعاينة الوضعية في عين المكان".