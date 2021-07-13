عيد الاضحى : تدابير رأفة لفائدة شباب محبوسين ارتكبوا أفعال الغش في شهادة البكالوريا

أوصى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمناسبة عيد الاضحى بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكابهم أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2021, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة العدل.

وجاء في البيان: "تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2021, أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021".

وفي هذا الإطار, "ستشرع الجهات القضائية المختصة في اتخاذ الإجراءات المناسبة قصد الإفراج عن حوالي ستين (60) شخصا للالتحاق بذويهم وعائلاتهم قبل نهاية هذا الاسبوع".