وفاة الفنان المسرحي محفوظ بلعياشي

توفي الفنان المسرحي والسنيمائي محفوظ بلعياشي، الثلاثاء بالبليدة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز ال 65 سنة، حسبما علم من أقربائه.

وأوضح المصدر ذاته أن الفقيد الذي يعد أحد أعمدة المسرح توفي اليوم الثلاثاء بعد معاناة طويلة من المرض ألزمه الفراش، على أن يوارى جثمانه الثرى عصر اليوم الثلاثاء بمقبرة 13 ماي.

ويعد الفقيد من أعضاء فرقة مسرح "توري" العريق التي لطالما قدمت عروضا مسرحية أمتعت الجمهور، هذا فضلا عن مشاركته في أعمال سينمائية إلى جانب قامات السينما الجزائرية، أمثال الفنان عثمان عريوات الذي شاركه التمثيل في الفيلم السينمائي"العرش الأحمر"، هذا فضلا عن تمثيله للجزائر رفقة ممثلين آخرين في عدة تظاهرات دولية آخرها سنة الجزائر بفرنسا في 2003.