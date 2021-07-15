كوفيد-19: 85 بالمئة من المصابين يعانون من مشكلات في الذاكرة وقصور في الإدراك دراسة

توصل فريق طبي بريطاني إلى أن 85 بالمائة من المرضى الذين عانوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لفترة طويلة تزيد على 28 يوما أو أكثر ظهرت لديهم أعراض مرضية متنوعةّ، لكن أكثرها شيوعا بين كل الفئات العمرية هي مشكلات في الذاكرة وقصور في الإدراك المعرفي.

جاءت هذه النتائج في استبيان أجراه فريق طبي بريطاني، ونشرته دورية "كلينيكال ميديسن" العلمية بعد تحليل لبيانات 762ر3 من مرضى كورونا من 56 دولة.

وأشار الاستبيان إلى أن الإصابة بكورونا لفترة طويلة تؤدي إلى ظهور أكثر من 200 عرض مرضى مختلف بين المرضى ويكون لتبعات الإصابة تأثيرات سلبية على عشرة أعضاء مختلفة في أجسام المصابين، بالإضافة إلى أن 66 نوعا من هذه الأعراض يستمر أثرها حتى سبعة أشهر من بداية الإصابة بالفيروس.

وأوضح الاستبيان أن الأعراض التي تتبعتها الدراسة تشمل الهلوسة البصرية والأورام ومشكلات في القلب والجهاز التنفسي وضبابية الرؤية البصرية وفقدان في الذاكرة وصعوبة التحكم في الإخراج والطفح الجلدي وفقدان مؤقت في الذاكرة، فضلا عن قصور في الإدراك المعرفي.

كما تم التوصل أيضا إلى أن 96 بالمئة من المستجيبين استمرت لديهم عدة أعراض لمدة تزيد على 90 يوما، بينما المصابين الذين استمرت لديهم الأعراض لستة أشهر تنوعت لديهم الأعراض المرضية لتصل إلى أكثر من 13 عرضا في أعضاء مختلفة من الجسم.

وتعتبر هذه الدراسة، التي تضمنت الإجابة على 257 سؤالا مختلفا، الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تناولت هذا العدد الهائل من الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وشملت الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس في الفترة من ديسمبر 2019 وحتى شهر مايو من عام 2020.