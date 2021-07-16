ارتفاع ضحايا الفيضانات في غرب ألمانيا وبلجيكا إلى 100 قتيل ومئات المفقودين

16/07/2021 - 12:52

ارتفعت أعداد ضحايا الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على غرب ألمانيا وبلجيكا إلى أكثر من 100 قتيل ومئات المفقودين.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن ولايتي "شمال الراين -ستفاليا" و"راينلاند بالاتينات" كانتا الأكثر تضررا في ألمانيا.

كما حذر مسؤولون أن المناطق الواقعة في كلا البلدين "لا تزال في خطر" ،وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تتوقع وقوع مزيد من الضحايا.

وأشارت القناة إلى ان السلطات في مقاطعة "رفيلر" الواقعة بجنوب ولاية "كولن" الألمانية أعلنت أن نحو ألف و300 شخص في عداد المفقودين.

يذكر أن الفيضانات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، كما يوجد مخاوف من انهيار سد حاجز للماء.

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