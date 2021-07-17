الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي على طول جدار العار

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة، إستهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الفاصل "الذل والعار"، حسب البيان العسكري رقم 248، الصادر اليوم السبت عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وحسب البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، فقد استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم السبت بقصف عنيف قوات الاحتلال بمنطقة اكويرة ولد ابلال ومنطقة اودي الظمران قطاع المحبس".

وأوضح ذات البيان أن، وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ركزت قصفها على تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة لكصيبي لكصر ومنطقة احريشة ديرت بقطاع حوزة"، كما قصفت مركز استهدف قوات الاحتلال بمنطقة كلب النص قطاع اوسرد ومنطقة كلب الظليم قطاع تشلة".

وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية، استمرار هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.