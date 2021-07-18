الجزائر تستدعي سفيرها بالرباط على خلفية التصريحات الخطيرة للسفير المغربي

قررت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, استدعاء سفير الجزائر لدى الرباط للتشاور, إثر غياب أي رد إيجابي للدعوة التي أرسلتها وزارة الخارجية للمملكة المغربية لتوضيح لموقفها النهائي من الوضع "بالغ الخطورة" الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك.

وجاء في نص البيان ما يلي: " لقد أشار البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, يوم 16 يوليو 2021, إلى ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك.

نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي, فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط, فورا, للتشاور, كما لا يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى, حسب التطور الذي تشهده هذه القضية"