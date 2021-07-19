اتصالات الجزائر تمنح خدمات مجانية لمشتركيها بمناسبة عيد الاضحى

يمكن لمشتركي الهاتف الثابت الاستفادة كلية، خلال يومي عيد الأضحى المبارك، من المكالمات "المجانية وغير المحدودة" من الهاتف الثابت المحلي نحو الثابت المحلي والوطني وأرقام فولت (4GLTE)، حسبما أعلن المتعامل العمومي اتصالات الجزائر في بيان اليوم الاثنين.

و تعلن مؤسسة اتصالات الجزائر أيضذا أن المشتركين في أحد عروض ايدوم ( Idoom) الثابت سيستفيدون من التخفيضات التالية: 03 دج/ للدقيقة بدلاذ من 8 دج/ للدقيقة نحو شبكات المحمول الوطنية و 06 دج/ للدقيقة نحو عشر (10) وجهات دولية، وهي: فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا وتركيا والصين والولايات المتحدة وكندا.

من جهة اخرى، التزم المتعامل نفسه بخدمة زبائنه من خلال ضمان استمرار الخدمة خلال اليوم الثاني من العيد قصد "ضمان استمرارية خدماته".

بالنسبة لولايات شمال الوطن، ستضمن الوكالات التجارية المداومة من الساعة 10:00 صباحذا حتى 15:00 زوالا، و ستخص على مستوى الجزائر العاصمة كل من وكالات القبة ، و باب الزوار ، و برج الكيفان ، و باب الوادي والابيار وبابا حسن وبئر توتة وعين النعجة وعيسات ايدير وعلى مستوى الولايات الأخرى ستضمن المداومة وكالات عاصمة الولايات.

وبالنسبة لولايات جنوب الوطن أوضح البيان أنه، سيتم ضمان المداومة من الساعة 8:00 صباحذا حتى 13:00 زوالا، وستخص وكالات عاصمة الولايات.

وأخيرا، تجدد مؤسسة اتصالات الجزائر التزامها "بضمان راحة زبائنها وتعزيز إستراتيجيتها الجوارية من أجل استجابة أفضل لتطلعاتهم".